¼¯»ùÅç¸©¤Î´ÎÉÕÄ®¤Ç12Æü¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢¹ñÆâ¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÃÙ¤¤ÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÉ÷23¹æ¤¬±ó¤¶¤«¤Ã¤¿¼¯»ùÅç¸©Æâ¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢ÀÄ¶õ¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£10·î¤âÃæ½Ü¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÎÀªÎÏ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¡¢µ¤²¹¤Ï¾å¾º¡£´ÎÉÕÄ®¤Î´ÎÉÕÁ°ÅÄ¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î¤òµ­Ï¿¤·¡¢¹ñÆâ¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÃÙ¤¤ÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¤â34¡î¤òµ­Ï¿¤·¡¢10·î¤È¤·¤Æ¤ÏÎòÂå¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£