Ｊ１リーグ悲願の初優勝を目指す京都サンガＦ．Ｃ．。キーマンのＤＦ宮本優太選手がゲストで登場した。世界的に見ても“最小兵クラス”と言える身長１７１ｃｍのセンターバックが、相手との駆け引きや憧れたレジェンドの存在を明かした。▼「身長が高くない分…」身長差を感じさせない強さに迫る関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』。優勝争いする京都サンガＦ．Ｃ．