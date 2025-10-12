俳優の井内悠陽（21）が12日、都内で初の写真集「Fleur」（KADOKAWA）の発売記念イベントを行った。昨年から今年にかけて、スーパー戦隊シリーズ「爆上戦隊ブンブンジャー」で主役となるブンレッド/範道大也を演じた。「特に注目して欲しいのは最後のページの白い衣装です」と呼びかけた。撮影は今年4月に韓国・釜山を中心に行った。タイトルはフランス語で花を意味する。自己採点は「100万点で」。ただボディメークには課題が