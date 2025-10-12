「相続」は、財産の額にかかわらず、すべての人に必要な手続き。けれども、その手続きや制度は思いのほか複雑です。そこで、知っておきたい相続の〈基本のキ〉について、弁護士の中里妃沙子さんに聞きました。「相続」とは？人が亡くなると、その人が持っていた資産や負債をだれかが引き継ぐことになります。これを「相続」といい、亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」と呼びます。相続は亡くなったと同時に