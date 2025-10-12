¡Ö£Ê£Å£Ò£Á£Ã£Ó¥»¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¡¦Âè£²Àï¡¢£Ä£å£Î£Á¡Ýµð¿Í¡×¡Ê£±£²Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë£Ä£å£Î£Á¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤¬½é²ó¤Ë£²ÈïÃÆ¤Ç°ìµó£µ¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡££Ä£å£Î£Á¥Õ¥¡¥ó¤¬¥°¥ë¥ê¤ÈËä¤á¤¿ËÜµòÃÏ¤ÏÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Îº´¡¹ÌÚ¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È£²¡Ý£±¤«¤é¤Î£´µåÌÜ¡¢¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥ÁÈïÃÆ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢Àô¸ý¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ£²»à¤òÃ¥¤Ã¤¿