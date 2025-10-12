１０月１２日の東京８Ｒ・３歳上１勝クラス（芝２４００メートル＝１１頭立て）は、名牝アーモンドアイの初子アロンズロッド（牡３歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）が、骨折休養からの復帰戦を白星で飾った。勝ち時計は２分２４秒９（良）。道中は６番手で運び、道中は馬群の内でリズム良く運んだ。３コーナー過ぎから徐々に位置取りを押し上げていくと、直線ではしぶとく脚を伸ばして、最後は外から迫るノラリクラリ