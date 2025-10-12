¸á¸å1»þ32Ê¬¡¢¼¯»ùÅç¸©´ÎÉÕÁ°ÅÄ¤Ç35.0¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢Á´¹ñ¤Ç²áµîºÇ¤âÃÙ¤¤ÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¼¯»ùÅç¡¦´ÎÉÕÁ°ÅÄ¤Ç35¡î¤ò´ÑÂ¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¤âÃÙ¤¤ÌÔ½ëÆü¤Ï¡¢¿·³ã¸©»åµûÀî¤Ç2013Ç¯¤Ë´ÑÂ¬¤·¤¿10·î9Æü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Îµ­Ï¿¤ò3Æü¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë