東京女子プロレス１２日の新宿大会でのアイアンマンヘビーメタル級王座戦で、１７７４代王者・桐生真弥が山下実優に敗れて調印書にベルトを奪われた。桐生はこの日、ベルトをかけて山下と対戦。真っ向から山下に臨むも、鋭い蹴りを中心に攻められて苦戦を強いられた。それでも３カウントでしか王座が移動しない特性を活かして両者リングアウト負けでの?防衛?を狙うなど、インサイドワークで相手を翻ろうした。だが山下の牙城