¿¼Ìë¤ÎÌµ¿ÍÅ¹¤Ç¥Ð¡¼¥ë¤ò¿¶¤ë¤¦ÃËÆÊÌÚ¡¦º´Ìî»Ô¤Ç6Æü¸áÁ°2»þÈ¾º¢¡¢¥³¥¹¥È¥³¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿ÃÏ¸µ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÌµ¿ÍÈÎÇäÅ¹¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢3ËÜ¤Î¥Ð¡¼¥ë¤ò¶î»È¤·¡¢2Âæ¤Î¥ì¥¸¤òÇË²õ¤¹¤ëÂçÃÀÉÔÅ¨¤ÊÃË¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£Åö½é¡¢1¿Í¤ÎÃË¤¬¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ò¼ê¤ËÆþÅ¹¤¹¤ë»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÃË¤ÏÆó½Å¤ËË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¹­¤¤¥Ä¥Ð¤È¥Þ¥¹¥¯¤Ç´é¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£ÃË¤¬°ìÄ¾Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï½Ð¸ýÉÕ¶á¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥ì¥¸¤À¡£É¨¤ò¶Ê¤²¤Æ¤«¤¬¤à¤È¡¢»ý¤Ã¤Æ¤­¤¿¥Ð¥Ã¥°