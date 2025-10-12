俳優水谷豊（73）が12日、東京・テレビ朝日で同局の人気ドラマシリーズ「相棒season24」（15日開始、水曜午後9時）ファンミーティングに登壇した。先月26日に娘で女優の趣里（35）が第1子出産を発表。初孫誕生後、初の公の場となった。初孫誕生に触れることはなかったが、穏やかな表情でファンからのメッセージに耳を傾け、ファンから感謝の言葉をかけられると「こんなにうれしい日になるとは思いませんでした」とほほ笑んでいた