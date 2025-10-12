ソフトバンクは１２日、みずほペイペイで実戦形式の打撃練習を行った。柳田が先頭で打席に立つと、大津の初球を左翼席にたたき込んだ。ＣＳ最終ステージでも「１番・左翼」が期待されるベテラン。「練習中です。（打撃は）むずいんで」と、３７歳にして新たな取り組みが、いい方向に向いているようだ。左脇腹痛の近藤不在でスタメン出場が濃厚な中村も、大津から右翼線二塁打など、４打数２安打。「ボールもしっかり見えていた