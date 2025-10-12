ビュイックLPGA上海女子ゴルフの米ツアー・ビュイックLPGA上海が12日、中国のチージョン・ガーデンGC（6703ヤード、パー72）で最終ラウンドが行われている。首位で出た勝みなみ（明治安田）は前半で3バーディー。通算20アンダーで折り返した。2位は年間ポイントランキング1位のアタヤ・ティティクル（タイ）が1打差で追っている。3位には4打差をつけている。2番パー3、4番パー5でバーディーを奪うと、9番パー5では1メートルほ