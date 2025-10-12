歌手の和田アキ子（75）が12日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。大阪・関西万博の大屋根リングの保存についてコメントする場面があった。番組では明日13日に閉幕する大阪・関西万博を特集。世界最大の木造建築物として注目を集めた大屋根リングについては1周約2キロ、高さは約20メートル、建築費は約350億円であったとし、閉幕後は北東部の約200メートルを原形に近いままで保存する方針で、周辺エリアの