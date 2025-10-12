◇東京六大学野球秋季リーグ戦第5週第1日1回戦立大 17―2 東大（2025年10月12日神宮）開幕5試合で18打数1安打、打率・056と不振に苦しんでいた春の三冠王・山形球道（4年＝興南）が、完全に眠りから覚めた。早大3回戦で4打数3安打を記録すると、この日は東大投手陣から2本塁打を含む5打数5安打、一気に打率を・333に引き上げた。しかも早大3回戦から8打席連続安打と、打てばヒット状態となった。3回の今季1号も3ボール