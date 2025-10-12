芸能事務所「Ｒ・Ｉ・Ｐ」所属のグラビアアイドル・橋本梨菜（３２）、葉月あや（３４）、三田悠貴（２７）、堀みなみ（２４）、山田あい（２２）が１２日、都内で行われた「ＲＩＰＧＩＲＬＳ２０２５」の写真集「湯けむりにゅうよく旅」の発売記念イベントに出席した。７月に温泉に出向き、５人がコラボし、泡だらけの入浴ショットや浴衣姿などのカットを撮影した。橋本は「みんなが、体がきれいにみえて、かわいく見える