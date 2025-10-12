「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ−巨人」（１２日、横浜スタジアム）巨人の佐々木俊輔外野手が初回先頭の第１打席で右翼へ先頭打者アーチを放った。これで勢いに乗った打線は打者一巡の猛攻で一挙５点を先制した。カウント２−１からの４球目だった。高めのストレートを完璧に捉えた打球は右翼席に飛び込んでいった。阿部監督が１番で抜擢した若手が価値ある一撃。ベンチに戻ってくると「ヨッシャ！」と