BTSのJ-HOPEの初ワールドツアーの現場が映画館で公開される。BTSのJ-HOPEによる初のワールドツアーアンコールコンサートの熱気あふれる現場を収めた映画『j-hope Tour “HOPE ON THE STAGE” THE MOVIE』が、11月12日の公開を前に、“鳥肌モノ”の瞬間を捉えた報道スチール6枚を公開した。【画像】J-HOPEライブムービーの本国版ポスター公開されたスチールには、J-HOPEの力強いパフォーマンスとカリスマあふれるステージの様子に加