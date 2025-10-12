どんなに気心の知れた間柄でも感謝の気持ちは必要ですし、やってもらって当たり前ということはないですよね。今回紹介する漫画の主人公・すみれは大学時代の友人2人と旅行に行くことに。運転をお願いされたすみれは快諾しますが、友人との旅行は楽しみな反面さまざまな苦労がありました。友人との付き合い方や価値観の違いに気付かされるきっかけとなる、人間まおさんによる『ガソリン代どうする？』ダイジェスト版でご覧ください