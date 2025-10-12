◇プロボクシングWBA世界スーパーウエルター級暫定王座決定戦同級1位 ジャロン・エニス(米国)＜12回戦＞同級8位 ウイスマ・リマ(アンゴラ)（2025年10月11日ペンシルベニア州フィラデルフィア）前IBF&WBA統一世界ウエルター級王者ジャロン・“ブーツ”・エニス（28＝米国）がウイスマ・リマ（32＝アンゴラ）1回1分58秒TKO勝ちし、WBA世界スーパーウエルター級王座を獲得して2階級制覇に成功した。エニスは35勝(31KO)1無