女優新木優子（31）が、11日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。ブレーク前の時期について話した。今回の番組ロケ地のスペイン・バルセロナは、新木が20歳の時に人生で初めて訪れた海外の地。当時を振り返り「順調だった、って当時の私は言い切れない感じだったというか。それまでは本当にオーディションも落ちてばっかりだったし。100個受けて、100個落ちるみたいな感じだったので」と不遇の時期だった