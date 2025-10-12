小さなボディで小回り性がよく運転に苦手な方でも運転しやすい軽自動車。本記事では軽自動車の排気量の規格や税金、排気量アップの可能性ついて解説します。【写真】軽自動車の排気量の規格を図解すると…軽自動車の排気量の規格は？軽自動車の排気量は、規格で660cc以下と定められています。これに対して小型自動車の排気量は660cc超〜2,000cc以下、普通自動車では排気量の規定がありません。なお、軽自動車には排気量以外にサイ