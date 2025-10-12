＜ビュイックLPGA上海最終日◇12日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。2打差単独首位で出た勝みなみは前半を3バーディ・ボギーなし。トータル20アンダーまで伸ばし、1打リードの単独首位で折り返した。〈写真〉勝みなみが曲がらない理由「オタ芸シャドー」って…一体なに？3位で終えた先週の「ロッテ選手権」に続き、2週連続の最終日最終組。ピンに絡めた2番パ