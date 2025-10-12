＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS最終日◇12日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー日本大会の最終ラウンドが進行している。松山英樹は4バーディ・ボギーなしの「67」で回り、トータル8アンダー・21位タイでホールアウトしている。【LIVE】大ギャラリーを引き連れる松山英樹この日も大ギャラリーに見守られながらスタート。4番パー5でバーディを先行させると、同じくパー5の6番でもスコアを伸ばし