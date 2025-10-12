俳優の高橋英樹が11日に自身のアメブロを更新。沖縄で堪能したランチを公開した。【映像】高橋英樹＆妻の体を寄せ合うデートショットこの日、高橋は「台風の影響を心配しましたが、、やって来ました！那覇空港です」と沖縄に無事到着したことを報告。また「最強の城でもお馴染みの、、こちら！沖縄 中城城です」と明かし、撮影場所を訪れた様子を公開した。続けて、天候に恵まれたことについて「私は晴れ男だなあ もう！青空