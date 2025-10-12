歌手の吉川晃司が１２日、都内で行われた楽器メーカー・フェンダーのイベント「ＦＥＮＤＥＲＥＸＰＥＲＩＥＮＣＥ２０２５」のトークセッションに出席した。黒のジャケットとパンツにサングラス姿で登場。ジミー・ペイジやローリング・ストーンズのキース・リチャーズ、Ｃｈａｒらのギターを担当した伝説の職人、ポール・ウォーラー氏と、ギターにまつわるトークを展開した。吉川は初めてエレキギターを手に入れた青春時