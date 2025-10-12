◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦ＤｅＮＡ―巨人（１２日・横浜）スタメンで１番に起用された巨人・佐々木俊輔外野手が１回、ジャクソン投手から右翼スタンドへ先頭打者本塁打を放った。これまでレギュラーシーズン（公式戦）の本塁打はなく、プロ初本塁打が最終シリーズ進出へ負けられない一戦で飛び出した。ＣＳでプロ初本塁打を放ったのは、昨年の巨人・中山礼都（最終Ｓ第