世界を熱狂させた“何者でもない男（NOBODY）”が、4年ぶりに帰ってくる。映画「ジョン・ウィック」シリーズの製作陣が手がける痛快ハードボイルド・アクションの続編『Mr.ノーバディ2』（原題：NOBODY 2）が、10月24日に全国公開される。キャストが本作の魅力について一言ずつ語るコメントとともに、前作をはるかに凌駕するスケールのアクションを収めた特別映像が公開された。【動画】『Mr.ノーバディ2』特別映像前作『Mr.ノ