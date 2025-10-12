¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHKT48¡×¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£·à¾ì¸ø±é¤ÎÃæ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú HKT48 ¡Û13Æü¡Á18Æü¤Î·à¾ì¸ø±éÃæ»ß¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂÎÀ©¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢½àÈ÷¤ª¤è¤ÓÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤ËÁÛÄê°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡Á2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿·à¾ì¸ø±é¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢À¿¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È