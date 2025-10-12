シグネイチャーモデルR246のこだわりを説明するRei シンガーソングライター／ギタリストのReiが12日、10月11日から13日まで原宿・表参道エリアの都内3会場で開催されているイベント『FENDER EXPERIENCE 2025』のスペシャル・トークセッションに登壇した。Reiは、ギターのデザインの魅力や、今年発売した自身のシグネチャーモデル「Rei Stratocaster R246」に込めたこだわりを深く語った。【写真】Rei『FENDER EXPER