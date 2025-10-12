６日、観光客でにぎわう平遥古城。（太原＝新華社記者／王学濤）【新華社太原10月12日】中国の国慶節・中秋節連休（1〜8日）中、山西省は多くの地域で雨が降り続いたが、主要な景勝地が観光客でにぎわい、熱気にあふれた。2万8千棟余りの古建築がある同省は、愛好家にとって天国のような場所となっている。唐代から清代にかけての各種建築は中国建築史における唯一無二の体系を形成し、中でも元代以前の木造建築は全国の8割以