藤岡佑介騎手＝栗東・フリー＝は１０月１２日、ヴィサージュ（牡２歳、栗東・大久保龍志厩舎、父エピファネイア）に騎乗した京都５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル、１３頭立て）を勝ち、ＪＲＡ通算１１００勝を達成した。史上４０人目、現役２０人目で、通算１万２２３１戦目での到達。ＪＲＡ重賞はＧ１・２勝を含む４８勝。藤岡佑介騎手「前回の１０００勝が大きな節目だったので、どうしてもという感じではなかったけど、