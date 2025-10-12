【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグのナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）が、ドジャース（西地区１位）とブルワーズ（中１位）の顔合わせに決まった。ドジャースの大谷翔平はフィリーズとの地区シリーズでは打率０割５分６厘の不振で、巻き返しが期待されている。大谷は地区シリーズ４試合で１８打数１安打１打点、２四球、９三振。レギュラーシーズンでナ・リーグ２位の５５本を放った本塁打は０本で、両リーグトップ