自公党首会談に臨む公明党の斉藤鉄夫代表。この後、斉藤氏は「連立離脱」を自民党に告げた（写真：時事）【写真あり】登場人物、全員“犯人”？その中でも「連立離脱」のダメ押しとなったのは誰か「今日は午後7時から全国県代表会議、午後9時から中央幹事会が開かれる。1日に2度も幹事会が開かれるなんて、これまでになかったことだ」ある公明党の議員秘書は10月9日午後、議員会館でため息をつきながらこう漏らした。すでに午前