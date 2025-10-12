¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï DeNA-µð¿Í(12Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¢µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âè1Àï¤ò2ÂÐ6¤ÇÇÔ¤ì¤¿µð¿Í¤Ï³°Ìî¼ê2¿Í¤ò¸òÂå¡£1ÈÖ¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ëº´¡¹ÌÚ½ÓÊåÁª¼ê¡¢6ÈÖ¡¦¥é¥¤¥È¤ËÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤òÃÖ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿µÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤ò7ÈÖ¤Ë¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤ò8ÈÖ¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤Ïº£µ¨21»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·8¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.14¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ëDeNA¤ÏÁ°