2026年4月から、自転車の交通違反に対する取り締まりが大きく変わります。これまで注意や警告で済むことが多かった違反も「青切符」（交通反則告知書）の対象となり、反則金が科されるようになります。逆走や信号無視、スマホ操作などが対象で、日頃の生活にも直結する改正なので事前に知っておくことが大切です。 そのなかで、自転車での歩道の走行は青切符の対象となるのかということが気になっている人も少なくないのでは