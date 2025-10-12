俳優の北村匠海さん（27）が10月12日までにインスタグラムを更新し、近影を披露した。24日公開の映画「愚か者の身分」に、闇ビジネスから抜け出そうともがく若者・タクヤ役として出演する北村さんの、ダークな印象のある最新ショットがネット上で話題を呼んでいる。【写真】激変姿に「とうとうこの髪色」「破壊力あります」この作品で北村さんは、共演の綾野剛さん（43）、林裕太さん（24）と3人ともに釜山国際映画祭で最優秀俳優