元経産省（旧通産省）官僚で経済評論家、慶大大学院教授の岸博幸氏が１２日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」に出演。高市早苗総裁の経済政策を高く評価するも、「大事なポイント」と懸念する自民党大物幹部の名前を挙げた。岸氏は今夏の参院選に自民比例区から出馬するも、落選。進行の阿川佐和子から「岸さん、自民党（から出馬して）落ちて自民党嫌いになったのに、高市さんは評価？」と直球質問されると、