１０月１２日の京都６Ｒ・２歳新馬（ダート１８００メートル＝１６頭立て）は単勝８番人気のタマモフリージア（牝２歳、栗東・大橋勇樹厩舎、父ルヴァンスレーヴ）が直線で抜け出す３馬身半差の快勝だった。勝ち時計は１分５４秒５（良）。雨が降るなか、スタートから押し上げ、終始外を回る形で道中は５、６番手を追走。直線はステッキに反応し加速、後続をじわじわと突き放した。田口貫太騎手は「ゲートもしっかり出てくれ