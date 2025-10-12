歌手の和田アキ子（75）が12日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。大阪・関西万博の収支に素朴な感想を口にした。番組では明日13日に大阪・関西万博が閉幕するとし、この日の万博会場の混雑の様子を中継。和田は「大変ですね。今のこの時間で」と驚き、「あんなに最初誰も行けへんかったのに。誰も行けへんって言うたらおかしいけど。もう少なくて。各局で盛り上げてたもん。凄いよね」としみじみと語った