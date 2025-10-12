女性ロックバンド「SHOW―YA」の寺田恵子（62）が11日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。SHOW―YAの結成秘話を明かした。博多大吉が1985年のデビューから89年「限界LOVERS」でブレークするまでの4年は「下積み的な？」と聞くと、「そうですね。でも私、SHOW―YAに入ったの17（歳）なんで」と寺田。「（入る前に）初代があって。初代はメデューサっていう女性バンドだ