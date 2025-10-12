[10.12 J3第31節](カンセキ)※14:00開始主審:足立正輝<出場メンバー>[栃木SC]先発GK 1 川田修平DF 2 平松航DF 3 大森博DF 37 木邨優人MF 7 棚橋尭士MF 18 川名連介MF 22 高橋秀典MF 47 吉野陽翔MF 77 藤原健介MF 81 中野克哉FW 32 太田龍之介控えGK 27 丹野研太DF 5 森璃太DF 8 福森健太DF 25 岩崎博MF 4 佐藤祥MF 80 オタボー・ケネスFW 9 菅原龍之助FW 10 五十嵐太陽FW 29 矢野貴章監督小林伸二[福島ユナイテッドFC]先発GK