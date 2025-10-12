[10.12 J3第31節](正田スタ)※14:00開始主審:大坪博和<出場メンバー>[ザスパ群馬]先発GK 13 近藤壱成DF 3 大畑隆也DF 22 高橋勇利也DF 30 小柳達司MF 8 山内陸MF 14 菊地健太MF 33 櫻井文陽MF 36 安達秀都MF 38 小西宏登FW 7 西村恭史FW 9 青木翔大控えGK 21 キム・ジェヒDF 4 船橋勇真MF 5 山口一真MF 15 風間宏希MF 20 下川太陽MF 27 藤村怜MF 37 瀬畠義成MF 49 小竹知恩FW 32 河田篤秀監督沖田優[ヴァンラーレ八戸]先発GK