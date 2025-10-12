[10.12 J3第31節](春野陸)※14:00開始<出場メンバー>[高知ユナイテッドSC]先発GK 21 大杉啓DF 2 吉田知樹DF 4 小林大智DF 72 福宮弘乃介MF 8 高野裕維MF 16 上月翔聖MF 20 杉山伶央MF 26 須藤直輝MF 38 鈴木俊也MF 88 工藤真人FW 18 東家聡樹控えGK 1 黒川雷平DF 3 中田永一DF 25 今井那生MF 7 金原朝陽MF 15 小林里駆MF 66 三好麟大FW 9 新谷聖基FW 19 水野颯太FW 29 内田優晟監督白石尚久[FC岐阜]先発GK 1 茂木秀DF 3 野澤