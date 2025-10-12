¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥é¥¤¥È¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â±Ç¤¨¤ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥º´¶¤Î¥é¥¤¥È¡£UFO¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬²Ä°¦¤¤¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹♡¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¤ÇºîÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Æ°¤ÇÅÀÅô¡¦¾ÃÅô¤Ç¤­¤ë¤Î¤âÊØÍø¡£½¼ÅÅ¼°¤Ç´¥ÅÅÃÓ¤¬Í×¤é¤Ê¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¾¦ÉÊ¾ðÊó¾¦ÉÊÌ¾¡§LED¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥é¥¤¥È²Á³Ê¡§¡ï550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§185¡ß150mmÈÎ