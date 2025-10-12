フィリーズにサヨナラ勝ち米大リーグのドジャースはフィリーズとの地区シリーズを通算3勝1敗とし、ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。第4戦は延長11回サヨナラ勝ちという劇的な展開。勝利の直後、大谷翔平投手とキム・ヘソン内野手が抱き合ったシーンが話題になっている。ドジャースは劇的な形で地区シリーズ突破を決めた。延長11回2死満塁のチャンスをつくると、パヘスが放った打球はフィリーズ5番手カーカリングの足