韓国警察が都心部の道路で空砲弾と実弾、テーザー銃を発射して車両窃盗犯を検挙した。警察によると、京畿道（キョンギド）始興（シフン）警察署は窃盗などの容疑で20代の男を取り調べている。男は10日午後4時15分ごろ、ソウル市論峴洞（ノンヒョンドン）の飲食店前に駐車していたテスラを盗んで逃げた容疑を受けている。男は車内にキーがあるのを見つけてこっそりと乗り込んで運転し、これを見た目撃者が警察に通報した。男