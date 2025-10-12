賃貸住宅建設大手の「大東建託」（東京）が８日に発表した「自治体ブランドランキング」で、昨年２位だった金沢市が全国１位に輝いた。調査は今年２〜３月、全国の２０〜７０歳代の男女約１８万人にインターネットで実施した。居住地を除いて無作為に表示される自治体についての「ブランド偏差値」を算定。イメージが「良い」と答えた人の割合から「悪い」と答えた人の割合を引き、認知率を加味して集計した。２位は神奈川県