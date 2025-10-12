¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬13Æü¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¨¥¸¥×¥È¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¼Á¤Î²ÈÂ²¤ËÌÌ²ñ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÏÂÊ¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï13Æü¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òË¬Ìä¤·¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¼Á¤Î²ÈÂ²¤ËÌÌ²ñ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëµÄ²ñ¤Ç±éÀâ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë