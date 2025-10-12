SHOW¡ÝYA¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È»ûÅÄ·Ã»Ò¡Ê62¡Ë¤¬11Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë?¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤ÎCM¥½¥ó¥°¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£³Ú¶Ê¡Ö¸Â³¦LOVERS¡×¤¬¾¼ÏÂ¥·¥§¥ëÀÐÌý¤ÎCM¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿SHOW¡ÝYA¤À¤¬¡¢»ûÅÄ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ëCM¤Ã¤Æ¥·¥§¥ë¤ÎCM¤À¤±¤É¡¢SHOW¡ÝYA¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ã¤Æ¥³¡¼¥é¤ÎCM¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡ËÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54