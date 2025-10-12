◇プロ野球パ・リーグCSファーストステージ 日本ハム-オリックス(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムが初戦に勝利し、突破へ王手をかけて迎えた第2戦。日本ハムのスタメンを発表しました。打線では前日ソロHR含む躍動を見せた郡司裕也選手が4番起用。前日から3選手を入れ替え、松本剛選手、山縣秀選手、水谷瞬選手をスタメン起用しました。先発マウンドにあがるのは、北山亘基投手。今季は先発としてキャリアハイとなる22